الدفاع الجوي يعترض صاروخا بالستيا في سماء نجران
اعترضت قوات الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم الاثنين، صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في سماء منطقة نجران.
ومن المنتظر صدور بيان بشأن الواقعة، من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.
جدير بالذكر، أن الدفاعات الجوية السعودية، كانت قد تمكنت من اعتراض صاروخًا بالستيًا أطلق باتجاه مدينة جازان منذ يومين، أطلقته المليشيا الإرهابية ذاتها من الأراضي اليمنية.
طلال[ عدد التعليقات: 2740 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يعطيهم الف عافيه ويقويكم ويحفكم ويرعاكم من الاعداء يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 49 دقيقة
كفوو ياابطال اقضوا عليهم 👏👏👏
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 48 دقيقة
النهايه المحتومه باذن الله تعالى قريبا 👌