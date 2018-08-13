الدفاع الجوي يعترض صاروخا بالستيا في سماء نجران

نايف السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي بالمملكة، اليوم الاثنين، صاروخًا بالستيًا أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في سماء منطقة نجران.

ومن المنتظر صدور بيان بشأن الواقعة، من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

جدير بالذكر، أن الدفاعات الجوية السعودية، كانت قد تمكنت من اعتراض صاروخًا بالستيًا أطلق باتجاه مدينة جازان منذ يومين، أطلقته المليشيا الإرهابية ذاتها من الأراضي اليمنية.