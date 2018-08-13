بالصور.. مدرسة إشارة الحرس الوطني تخرج عدد من الدورات

محمد السعران(صدى):

بحضور سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمـد الشريف تم هذا اليوم الأثنين الموافق 02/12/1439هـ تخريج أربع دورات ضباط صف الإشارة المتقدمة حيث بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها وكيل رقيب/ عبدالعزيز اليحيى بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقها نيابة عنهم رقيب أول/ عبداللطيف الحربي, بعدها ألقى سعادة قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني كلمة هنأ فيها الخريجين وحثهم على بذل الجهود وممارسة ما تعلموه في المدرسة ونقله لزملائهم في وحداتهم, ثم أعلن ركن التعليم بالنيابة المقدم/ عمر بن إبراهيم السحيباني النتيجة العامة للدورات وجاءت على النحو الآتي:

دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة (خ1)

الأول رقيب أول/ سلطان بن سعد القباني

الثاني رقيب أول/ عبدالله بن عيسى الفيفي

الثالث رقيب أول/ أنور بن حسن خواجي

دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة (خ2)

الأول رقيب أول/ عبدالملك بن محمـد الجوير

الثاني رقيب أول/ عبدالله بن محمـد الهلالي

الثالث رقيب أول/ بندر بن عيد العتيبي

دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة (خ3)

الأول رقيب أول/ نايف بن رفيع المطيري

الثاني رقيب أول/ ناصر بن حمد آل شريه

الثالث رقيب أول/ فايز بن محمـد الحربي

دورة ضباط صف الإشارة المتقدمة (خ4)

الأول رقيب أول/ مساعد بن بادي الحربي

الثاني رقيب أول/ محمـد بن عبدالرحمن الشويعر

الثالث رقيب أول/ محمـد بن يحيى الفيفي