خطر كبير على الرعاية الصحية الكندية بعد مغادرة الأطباء السعوديين

نايف السالم(صدى):

تلقى مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خطابًا يكشف عن خطر كبير على الرعاية الصحية في كندا، عقب خروج عدد كبير من طلاب الطب السعوديين؛ حيث يبلغ عددهم ثلث المتدربين في المستشفيات التعليمية؛ فيما حمل الخطاب اعتراف الكلية الملكية الكندية بتأثرهم برحيل الأطباء السعوديين.

وأكدت الكلية أن الخلاف القائم بين السعودية وكندا له أثر سلبي ومقلق على نظام الرعاية الصحية في كندا؛ لما يقدمه الأطباء السعوديون والمتدربون من جهود كبيرة في هذا المجال في المدن، وكذلك في المحافظات، كما طالب المهتمون بالرعاية الصحية بضرورة لقاء رئيس الوزراء والاجتماع به؛ لحل هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة.

ويأتي ذلك لما يشكله فراغ كبير من خروج طلاب الطب السعوديين والأطباء من كندا، مؤكدين في الخطاب أنها خسارة كبيرة للرعاية الصحية وكذلك للنظام التعليمي، كما أن هناك نحو 20 جراحًا متخصصًا في المخ والأعصاب متفوقين سيغادرون.