مرور عسير يشن حملة لضبط المركبات المراوغة بطريق ” أبها – خميس مشيط “

أبها(صدى):

شنّ مرور منطقة عسير، حملة مشددة من نوعها لضبط المركبات المراوغة على طريق ” الملك فهد أبها- خميس مشيط ” خلال سيرها، فضلًا عن تمكنه من الإطاحة بعدد منها.

وأوضح مرور عسير، أن دوريات المرور نفّذت الحملة لرصد المركبات التي تراوغ خلال سيرها، علاوة على السرعات العالية، والتهور، وغيرها من المخالفات المرورية.

وكان مرور عسير، قد نجح في ضبط عدد من المركبات التي يطلق عليهم ” الدرباوية ” ، وغيرها من المخالفات والتجاوزات المرورية، وتمت إحالة مرتكبي تلك المخالفات للجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.