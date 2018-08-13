سفير خادم الحرمين يتوج الفائزين ببطولة ختامي المعسكر التدريبي لالتقاط الأوتاد بالأردن

سعيد العجل(صدى):

توج صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية يوم أمس في عمان الفرسان الفائزين ببطولة ختامي المعسكر التدريبي لالتقاط الاوتاد في المملكة الاردنية الهاشمية في مقر كتيبة الفرسان بمديرية الأمن العام.

وتصدر المنتخب السعودي المركز الأول وحصد كأس البطولة حيث حققوا ذهبية الرمح وذهبية السيف وذهبية المعلق والتتابع وذلك ب مجموع نقاط ٥٠٩ كما حصل الفارس خالد مبارك السويكت كابتن المنتخب السعودي على كأس أفضل فارس في البطولة حيث حقق ١٥٠ نقطه، وحصل المنتخب الأردني على فضية وبرونزية الرمح وفضية وبرونزية السيف وفضية وبرونزية المعلق والتتابع، حيث استمرت المنافسة بين الفريقين ثلاثة ايام تجهيزا لكأس العالم المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في اكتوبر المقبل.

وحضر الحفل نائب مدير الامن العام عطوفة العميد وليد بطاح، ومساعد قائد الامن العام العميد عبيد الله المعايطة، وقائد كتيبة الفرسان العقيد الركن عماد العقرباوي.

كما قدم سمو السفير تبرعاً باسم سفارة المملكة العربية السعودية لإعادة تطوير المركز البيطري والعيادة البيطرية التابعة لكتيبة فرسان الامن العام للمحافظة على الخيول.