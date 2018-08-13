الخبراء يكشفون فوائد تناول أملاح الفوسفور وأضرار الإسراف منها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

عادة ما يركز الأشخاص في الأطعمة التي يتناولونها على المذاق الجيد، دون التفات إلى العناصر التي يحتوي عليها هذا الطعام، وعما إذا كان الجسم في حاجتها للعمل بصورة طبيعية أم لا.

ونصح الخبراء بالحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على أملاح الفوسفور، والذي يشكل قرابة 85% من عظام وأسنان الأشخاص، كما يؤدي دورا مهما في تنظيم الطاقة والتحكم في الدهون والكربوهيدرات.

فالفسفور يلعب دورا محوريا في تقوية الجسم وتنظيم بعض تفاعلاته الكيميائية، ولذا شدد الخبراء على ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على معدلات كبيرة منه.

وأوضح الخبراء أن تناول الغذاء الغني بالبروتين والكالسيوم يلعب دورا مباشرا في توفير أملاح الفوسفور والتي تكون مفيدة فقط في حال كانت في حدود الاعتدال، وتتسبب زيادتها أو نقصانها بالإصابة باضطرابات مثل الألم والإرهاق وأمراض القلب.

ولفت الباحثون إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور بنسبة كبيرة تتمثل في اللحوم، والسمك، والدواجن، والألبان، والفاصوليا، والمكسرات، والبيض، والفواكه المجففة، والثوم والبطاطس.

وحذر الباحثون من الإكثار من الفوسفور حيث تتسبب زيادته في الإصابة بمشكلات في الكلى، كما يربك استفادة الجسم من معادن الحديد والمغنزيوم والكالسيوم.