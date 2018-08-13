” التجارة ” تشهر بـ 3 وافدين يمني الجنسية لغشهم في العطور

عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، تشهيرًا بثلاثة عمال وافدين يمني الجنسية؛ وذلك لإنشائهم معمل غير مرخص لتصنيع وتعبئة العطور المقلدة والمغشوشة في الرياض، في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة.

ومن جانبها، أدانت المحكمة الجزائية بالرياض المتورطين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث تضمن الحكم فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرًا، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المعمل ومصادرة السلع المضبوطة.

وأبعدت المحكمة المخالفين عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين؛ فيما كانت الفرق الرقابية للوزارة قد ضبطت 46.800 عبوة عطور معبأة وجاهزة للبيع، بالإضافة إلى 30 برميلاً و120 جالوناً معبأة بمواد عطرية.

كما تمكنت من ضبط أكثر من 360 ألف عبوة وملصق تستخدم في أعمال التعبئة والتغليف، حيث تم ضبط ومصادرة جميع تلك الكميات قبل تصريفها وبيعها في الأسواق، فيما أحيلت القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.