” التجارة ” تشهر بـ 3 وافدين يمني الجنسية لغشهم في العطور
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، تشهيرًا بثلاثة عمال وافدين يمني الجنسية؛ وذلك لإنشائهم معمل غير مرخص لتصنيع وتعبئة العطور المقلدة والمغشوشة في الرياض، في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة.
ومن جانبها، أدانت المحكمة الجزائية بالرياض المتورطين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث تضمن الحكم فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرًا، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المعمل ومصادرة السلع المضبوطة.
وأبعدت المحكمة المخالفين عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين؛ فيما كانت الفرق الرقابية للوزارة قد ضبطت 46.800 عبوة عطور معبأة وجاهزة للبيع، بالإضافة إلى 30 برميلاً و120 جالوناً معبأة بمواد عطرية.
كما تمكنت من ضبط أكثر من 360 ألف عبوة وملصق تستخدم في أعمال التعبئة والتغليف، حيث تم ضبط ومصادرة جميع تلك الكميات قبل تصريفها وبيعها في الأسواق، فيما أحيلت القضية إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51850 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون اشد عقوبه ,,
,, لا بارك الله فيهم وفي كل غشاش ,, آمين ,,
ابو خالد[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
علي اول طائرة يمنية مغادرة الي صنعاء رحلوهم عليها بعد تطبيق العقوبات والغرمات عليهم اولا هو الا ناقص والله وانا اقول ليش عطورت ماركات عالمية عند قزاز ومحلات اخري غالية الثمن وعند هولاء ابو يمن في البلد تنباع رخيصة جدا لاتنسو العمالة البنقاليه ايضا
تعليق[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 2 ساعتين
لازم تكاتف المواطن ورجال الامن واللجان في محاربة اعداء وطنا والتبليغ فوري عن كل مخالف ولا ياخدكم الشفقه والحزن على الاوغاد المجرمين
ابو راشد[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
تضمن الحكم فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرًا، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المعمل ومصادرة السلع المضبوطة يستاهلو اكثر من كده ابو يمن رحلوهم وسخو البلد
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 1 ساعة
*******خبر عن مليون خبر**** لكسروبتر عملية التلاعب والغش التجاري،،
شكرا جزيلا لصاحب القرار****
ونتمنى أن يزاد على هذه العقوبات:- عقوبةصور الأشخاص المحكومين ..
؟؟؟ إعادة النظر في إحتكار العمالة البنقالية لبعض لأنشطة تجارية،،
و تفريق تجمعاتهم في الأسواق وقرب المجمعات التجارية حتى في مواقف السيارات لأجل النظافةالغسيل..