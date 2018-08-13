شرطة الرياض تكثف استعداداتها لإجازة عيد الأضحى بخطة أمنية متكاملة

سعيد العجل(صدى):

أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعدادتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ, وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز “حفظه الله” من خلال خطة أمنية متكاملة, تحدد آلية العمل وفقاً للأدوار والمهام الأمنية المناطة بكلٍ من مراكز الشرط وفرق المرور ودوريات الأمن وقوة المهامات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي في مدينة الرياض ومحافظاتها, حيث اشتملت على تغطية أسواق الماشية والمواقع المؤقتة لبيع الأضاحي والمسالخ بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض, ومصليات العيد والجوامع ليتسنى للمواطنين والمقيمين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بكل طمأنينة ويسر وسهولة, وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم ومنع وقوعها من خلال رصد المواقع المحتملة والتي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة, وتعزيز التواجد الأمني والميداني حول الحدائق والمنتزهات والمجمعات التجارية, وتنظيم حركة السير في الطرق العامة والفرعية والأماكن المزدحمة والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المرورية, سائلين الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة التي تولي خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامها وتسخر كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية.