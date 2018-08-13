التأمينات الاجتماعية توضح أسباب استبعاد الموظف من قبل صاحب العمل
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن أسباب استبعاد الموظف ومتى يتم اختيارها، وذلك حفاظًا على حقوقه.
جاء ذلك في تغريدة لـ ” التأمينات الاجتماعية ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قالت فيها: ” عزيزي صاحب العمل: حفاظًا على حقوق الموظف من إدخال السبب الحقيقي لاستبعاده ” .
وأوضحت ” التأمينات ” ، أن أسباب الاستبعاد تتمثل في:
– انتهاء عقد العمل: اذا انتهى عقد العمل محدد المدة مالم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة.
– الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: عند فصل العامل وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
– فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل: عند فصل العامل وفق أحكام المادة 80 من نظام العمل.
– الاستقالة: عند رغبة العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده وبعد موافقة صاحب العمل.
– الوفاة الطبيعية: في حال وفاة العامل وفاة طبيعية.
– الوفاة بسبب إصابة عمل: إذا توفي العامل بسبب له علاقة بالعمل.
– إفلاس المنشأة: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.
– إعادة هيكلة المنشأة: إذا كانت المنشأة في حاجة لإعادة الهيكلة الإدارية.
– إنهاء نشاط المنشأة: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
ماجد[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 45 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل