التأمينات الاجتماعية توضح أسباب استبعاد الموظف من قبل صاحب العمل

عادل الحربي (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن أسباب استبعاد الموظف ومتى يتم اختيارها، وذلك حفاظًا على حقوقه.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” التأمينات الاجتماعية ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قالت فيها: ” عزيزي صاحب العمل: حفاظًا على حقوق الموظف من إدخال السبب الحقيقي لاستبعاده ” .

وأوضحت ” التأمينات ” ، أن أسباب الاستبعاد تتمثل في:

– انتهاء عقد العمل: اذا انتهى عقد العمل محدد المدة مالم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة.

– الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: عند فصل العامل وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

– فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل: عند فصل العامل وفق أحكام المادة 80 من نظام العمل.

– الاستقالة: عند رغبة العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده وبعد موافقة صاحب العمل.

– الوفاة الطبيعية: في حال وفاة العامل وفاة طبيعية.

– الوفاة بسبب إصابة عمل: إذا توفي العامل بسبب له علاقة بالعمل.

– إفلاس المنشأة: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

– إعادة هيكلة المنشأة: إذا كانت المنشأة في حاجة لإعادة الهيكلة الإدارية.

– إنهاء نشاط المنشأة: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.