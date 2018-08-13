انقلب السحر على الساحر.. ابن يسرق أبيه بعد أن أورثه جينات حب المال

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

دفع حب المال والطمع أحد الأبناء لسرقة والده؛ معللآ ذلك بأن والده دائمًا ما كان يفضل المال والمصالح على الجانب الأسري والمودة بين عائلته؛ وأن أبيه هو من علمه حب المال.

وبالتطرق للتفاصيل، قال ” الأبن ” : ” لقد أحب تجارته وماله أكثر منا، لا أنكر أنه لم يبخل علينا بشيء من ماله، ولكنه بخل علينا بوقته واهتمامه، نعم لقد درسني في أفضل المدارس وأرقى الجامعات، ولكنه لم يكلف نفسه لمرة واحدة طول هذه السنوات أن يدخل المدرسة؛ ليسأل عني أو عن مستواي الدراسي ” .

ويستكمل ” الأبن ” سرد مبررات جريمة السرقة بالتحقيقات، موجهًا كلامه لوالده: ” أنت من علمتنا حب المال، وأنت من زرعه في داخلنا، فكانت المصالح والمال قبل الأسرة والمودة؛ ولذلك لا تلمني الآن على سرقتي مالك، لأنني صرت أحبه مثلما أنت تحبه ” .