انقلب السحر على الساحر.. ابن يسرق أبيه بعد أن أورثه جينات حب المال
دفع حب المال والطمع أحد الأبناء لسرقة والده؛ معللآ ذلك بأن والده دائمًا ما كان يفضل المال والمصالح على الجانب الأسري والمودة بين عائلته؛ وأن أبيه هو من علمه حب المال.
وبالتطرق للتفاصيل، قال ” الأبن ” : ” لقد أحب تجارته وماله أكثر منا، لا أنكر أنه لم يبخل علينا بشيء من ماله، ولكنه بخل علينا بوقته واهتمامه، نعم لقد درسني في أفضل المدارس وأرقى الجامعات، ولكنه لم يكلف نفسه لمرة واحدة طول هذه السنوات أن يدخل المدرسة؛ ليسأل عني أو عن مستواي الدراسي ” .
ويستكمل ” الأبن ” سرد مبررات جريمة السرقة بالتحقيقات، موجهًا كلامه لوالده: ” أنت من علمتنا حب المال، وأنت من زرعه في داخلنا، فكانت المصالح والمال قبل الأسرة والمودة؛ ولذلك لا تلمني الآن على سرقتي مالك، لأنني صرت أحبه مثلما أنت تحبه ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51850 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الكل منهما مخطي في حق الآخر ,,
,, اسجنوهما معاً ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2100 ] نشر منذ 56 دقيقة
قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
( إنما الامم الاخلاق مابقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا )
القائد الفرنسي نابليون بونابرت له عبارة تقول
( تفسد المؤسسات حين لايكون قاعدتها الأخلاق)
مؤدب[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 44 دقيقة
الولد كذاب ونصاب يبي يبرر موقفه بالسرقه وايش معنى الآن فكرت في حنان ابوك وانت في بالجامعه ياتيس .. ولا تبي تكشخ وتصرف على الناس ياخروف ” عذرك أقبح من ذنبك “