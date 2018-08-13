جيم كاري يسخر من قرار ” ترامب ” بإنشاء قوات فضائية
علق الممثل الأمريكي جيم كاري، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قوات فضائية.
حيث سخر ” كاري ” من هذا القرار، وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هل انخفضت شعبيتك إلى أدنى مستوى؟، استدعي قوى الفضاء إلى الأمام، إلى ما بعد الغباء ” .
وجاء ذلك تعليقًا على ما أعلنه ” ترامب ” عن إمكانية ظهور نوع جديد من القوات لدى بلاده ” قوات فضائية ” ، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الفضائية الوطنية الجديدة تقر بإمكانية وجود عمليات عسكرية في الفضاء الخارجي، كما في الأرض وفي السماء وفي الماء.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت مثير للجدل يا ترامب اسقطت الليرة التركية سقوطا فظيعا وعاقبت الايرانيين عقوبات يشيب لها الولدان وفرض عقوبات اقتصادية علي الاتحاد الاوربي وروسيا والصين وباقي ان تعاقب ازرع ايران في سوريا والعراق واليمن الممثلة في الحوثيين وحزب الشيطان عقوبات عسكرية بقصفهم وتدميرهم جوا وبحرا وبرا بصواريخ توماهوك بسبب تهديدهم للملاحة الدولية في باب المندب والبحر الاحمر