جيم كاري يسخر من قرار ” ترامب ” بإنشاء قوات فضائية

أماني الغامدي(صدى):

علق الممثل الأمريكي جيم كاري، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قوات فضائية.

حيث سخر ” كاري ” من هذا القرار، وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” هل انخفضت شعبيتك إلى أدنى مستوى؟، استدعي قوى الفضاء إلى الأمام، إلى ما بعد الغباء ” .

وجاء ذلك تعليقًا على ما أعلنه ” ترامب ” عن إمكانية ظهور نوع جديد من القوات لدى بلاده ” قوات فضائية ” ، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الفضائية الوطنية الجديدة تقر بإمكانية وجود عمليات عسكرية في الفضاء الخارجي، كما في الأرض وفي السماء وفي الماء.