ليفاندوفسكي يرد على شائعات انضمامه للريال بطريقته الخاصة

ماجد محمد(صدى):

نفى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، ما تداوله البعض مؤخرًا، بشأن رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، وذلك من خلال ما أبداه من حماسة كبيرة حين سجل ” هاتريك ” لفريقه بمباراة كأس السوبر الألماني.

وتمكن لاعب بايرن ميونخ، من إحراز ثلاثية لفريقه في شباك آينتراخت فرانكفورت، ليفوز الفريق بالمباراة بنتيجة (5-0)، ويتوج بلقب كأس السوبر الألماني للمرة السابعة في تاريخه.

ومثّلت ثلاثية ” ليفاندوفسكي ” ، صاحب الـ 29 عامًا، أفضل رد فعل منه على شائعات رغبته في الانضمام لريال مدريد، كما تخلص بواسطتها من مشاعر الإحباط التي لحقت به منذ خروج منتخب بلاده، من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

جدير بالذكر، أن نادي بايرن ميونخ، كان قد أعلن أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لن ينتقل إلى أي فريق آخر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.