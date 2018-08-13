بالصور.. لاعبو ” الهلال ” يؤدون تدريبا استرجاعيا قبل مغادرتهم لندن
أدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريبًا استرجاعيًا قبل مغادرتهم إلى ” لندن ” عصر اليوم الاثنين.
ونشر ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورًا من تدريبات لاعبي الفريق في صالة الإعداد البدني والمسبح.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
دياز ناويكم يازعيم وهو عارف باسرار الهلال من الالف للياء النمور يزمجرون ويرعدون ويتوعدون الزعيم في عاصمة الضباب سوف نري من يتغلب علي الاخر المدرسة الارجنتينيه او البرتغاليه والميدان ياحميدان
عمار[ عدد التعليقات: 1269 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله معكم ويرعاكم بالتوفيق باذن الله ياابطال