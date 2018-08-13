بالصور.. لاعبو ” الهلال ” يؤدون تدريبا استرجاعيا قبل مغادرتهم لندن

ماجد محمد(صدى):

أدى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريبًا استرجاعيًا قبل مغادرتهم إلى ” لندن ” عصر اليوم الاثنين.

ونشر ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورًا من تدريبات لاعبي الفريق في صالة الإعداد البدني والمسبح.