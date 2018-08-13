تعليم جدة يعتمد حركة نقل 797 موظفة إدارية

جدة(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ ، بمحافظة جدة، ورابغ، وخليص.

وأفاد مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل هذا العام بلغ ١٠٠١ إدارية، وشملت حركة النقل ٧٩٧ موظفة، بنسبة في النقل بلغت ٨٠٪ لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تحقيق الرغبة الأولى للمتقدمات في الحركة بنسبة ٦٦٪ من إجمالي الإداريات المنقولات، وأن إجراء حركة النقل كان إلكترونيًا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الإداريات.

ولفت الغامدي إلى أن خطابات النقل ستتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر، وأن مدة الاعتراض على نتائج النقل ستكون لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ إعلان الحركة وذلك من خلال نظام كوادر عن طريق حساب الموظفة، وعلى جميع المنقولات المباشرة في مدارسهن المنقولات إليها بداية العام الدراسي، في حين يمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط: هنا.