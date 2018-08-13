” العصيمي ” : اختبارات الفصل الصيفي للثانوية ستستمر لـ ٤ ذي الحجة
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الاثنين، أن اختبارات الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية ستستمر ليوم الأربعاء الموافق ٤ ذي الحجة.
وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بناء على ما ورد من استفسارات بشأن اختبارات الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية، نود الإحاطة بأن الاختبارات سوف تستمر إلى يوم الأربعاء ٤ ذي الحجة ” .
وأضاف: ” أما فيما يخص الجامعات، فنأمل التأكد مباشرةً من مصدر إعلام كل جامعة على حده ” .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
لماذا لم يتم تقديم موعد الاختبار افضل يا استاذ مبارك العصيمي حيث ينتهي قبل دخول غرة ذي الحجة لان ظروف زحمة الحج من المركبات والحجاج تعيق التنقل بسهولة خاصة في مكة والمدينة المنورة