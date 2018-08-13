” العصيمي ” : اختبارات الفصل الصيفي للثانوية ستستمر لـ ٤ ذي الحجة

حمود العنزي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الاثنين، أن اختبارات الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية ستستمر ليوم الأربعاء الموافق ٤ ذي الحجة.

وقال ” العصيمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بناء على ما ورد من استفسارات بشأن اختبارات الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية، نود الإحاطة بأن الاختبارات سوف تستمر إلى يوم الأربعاء ٤ ذي الحجة ” .

وأضاف: ” أما فيما يخص الجامعات، فنأمل التأكد مباشرةً من مصدر إعلام كل جامعة على حده ” .