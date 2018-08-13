وظائف إدارية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتاحة، هي: مدير الطوارئ الرئيسي: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: ” إدارة الطوارئ، أو إدارة خدمات الطوارئ ” ، أو أي مجال ذي الصلة، بالإضافة إلى محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: المالية، أو المحاسبة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ من تاريخ 12 أغسطس 2018م، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها للتوظيف على الرابط التالي: هنا