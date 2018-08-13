أول صور تخيلية لكرايسلر 300 بتصميم ألفا روميو جوليا

أوتاوا(صدى):

كرايسلر 300 الجيل الثاني متاحة بالأسواق منذ 2011 ويتم إنتاجها بمصنع برامبتون بأونتاريو في كندا.

هي لا تزال مستمرة في الاستناد على منصة LX منذ جيلها الأول، والتي كانت تشاركها مع مرسيدس بنز E-Class الجيل W211، مع تقديمها في هيكلة بأربعة أبواب بخيارات محركات بترول وديزل وقيرين أوتوماتيكيين.

لم تقرر فيات كرايسلر بعد إذا ما كانت 300 تستحق إطلاق خليفة لها، ولكن حتى اتخاذ قرار في هذا الشأن، سيستمر الموديل بالإنتاج وربما يحصل على نسخة هيلكات حسب أحد التقارير، باستخدام محرك سوبرتشارج هيمي 6.2 لتر 8 سلندر الذي يولد 707 حصان وعزم دوران 880 نيوتن.متر في تشالنجر وتشارجر هيلكات.

الآن، ومع عدم وجود مستقبل أكيد لـ 300، ظهرت صور تخيليّة تستعرض كيف ستبدو السيارة إذا ما استندت على ألفا روميو جوليا.

التصميم تم إنشاؤه بالفوتوشوب، ويتضمنه واجهة أمامية وخلفية محدّثة.. لكن التغييرات حقيقة تبدو غير ملائمة على 300 التي هي بالأساس تنافس بقطاع السيدان الفاخر المتوسط، في حين أن جوليا هي سيدان صغيرة تنافس أودي A4، بي إم دبليو الفئة الثالثة، مرسيدس بنز C-Class، مع ذلك، تظل فكرة رؤية جوليا بوجه كرايسلر مسلية نوعا ما.