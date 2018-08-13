” العكايشي ” يستبعد فكرة الإعارة داخل دوري المحترفين أو خارجه

نواف السالم(صدى):

صرحت مصادر مطلعة، برفض التونسي أحمد العكايشي، المهاجم المبعد عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فكرة إعارته، سواء داخل دوري المحترفين أو خارجه.

وعن تفاصيل ذلك، أوضحت المصادر أن ” العكايشي ” يرفض خياري الإعارة إلى ناد آخر والتحويل إلى لائحة الاستثمار، كما يفضل فسخ العقد من الطرف الاتحادي، حيث ستكلف الخطوة الأخيرة، النادي حوالي 6 ملايين و500 ألف ريال ” 1.5 مليون يورو ” .

أما عن إدارة الاتحاد، فلقد تواصل ” العميد ” مع وسيط لاعبين؛ لإيجاد حل لوضع لـ ” لعكايشي ” ، بعد ارتفاع عدد الأجانب إلى 9 ” الحد الأقصى 8″ ، واستقرار الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على إبعاد المهاجم التونسي.

وفي ذات السياق، أوضح وكيل أعمال ” العكايشي ” ،التونسي أنيس بن ميم، أن اللاعب لن يمثل أي ناد داخل السعودية سوى الاتحاد.

وعن ما إذا كان اللاعب سيوافق على بيع الاتحاد عقده لناد خارج السعودية، قال ” أنيس ” : ” لكل حادث حديث ” .

يُذكر أن ” العكايشي ” كان قد حصل على إجازة من إدارة الفريق، بعد إبعاده عن لائحة مباراة السوبر السعودي، وشراء عقد البرازيلي رومارينيو، المهاجم، من نادي الجزيرة الإماراتي.