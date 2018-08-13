” العكايشي ” يستبعد فكرة الإعارة داخل دوري المحترفين أو خارجه
صرحت مصادر مطلعة، برفض التونسي أحمد العكايشي، المهاجم المبعد عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فكرة إعارته، سواء داخل دوري المحترفين أو خارجه.
وعن تفاصيل ذلك، أوضحت المصادر أن ” العكايشي ” يرفض خياري الإعارة إلى ناد آخر والتحويل إلى لائحة الاستثمار، كما يفضل فسخ العقد من الطرف الاتحادي، حيث ستكلف الخطوة الأخيرة، النادي حوالي 6 ملايين و500 ألف ريال ” 1.5 مليون يورو ” .
أما عن إدارة الاتحاد، فلقد تواصل ” العميد ” مع وسيط لاعبين؛ لإيجاد حل لوضع لـ ” لعكايشي ” ، بعد ارتفاع عدد الأجانب إلى 9 ” الحد الأقصى 8″ ، واستقرار الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على إبعاد المهاجم التونسي.
وفي ذات السياق، أوضح وكيل أعمال ” العكايشي ” ،التونسي أنيس بن ميم، أن اللاعب لن يمثل أي ناد داخل السعودية سوى الاتحاد.
وعن ما إذا كان اللاعب سيوافق على بيع الاتحاد عقده لناد خارج السعودية، قال ” أنيس ” : ” لكل حادث حديث ” .
يُذكر أن ” العكايشي ” كان قد حصل على إجازة من إدارة الفريق، بعد إبعاده عن لائحة مباراة السوبر السعودي، وشراء عقد البرازيلي رومارينيو، المهاجم، من نادي الجزيرة الإماراتي.
رااايق[ عدد التعليقات: 5161 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدأ اللف والدوارن من ادارة نادي الأتحاد * ما يبون يدفعون **!! ههههههههههههههه
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أدفعوا حق اللاعب وخلصوا علينا ** كفايه مشاكل مع الفيفا *!!!
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ولا أنتوا ما تمشون الا بالمشاكل * شكلكم أدمنتوا مشاكل وشكاوي مع الفيفا ** ههههههههههههههههههه
طلال[ عدد التعليقات: 2740 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاهه … هم وانتتهى ♥️
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله. الحمدلله..