الأمن المصري يقتل 6 عناصر مسلحة في مداهمة لوكر إرهابي

القاهرة(صدى):

قتلت قوات الأمن المصرية ستة عناصر مسلحة في مداهمة لوكر إرهابي بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم، بأن العناصر المسلحة أطلقت الأعيرة النارية صوب القوات عند مداهمتها للوكر الذي تتخذه تلك العناصر للاختباء والانطلاق لاستهداف المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأشار البيان إلى القوات الأمنية تعاملت مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مقتل ستة أشخاص، والعثور بحوزتهم على ثلاثة بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلي الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبعض الإصدارات المحرضة على العنف، لافتًا الانتباه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.