تفعيل خط ساخن لجلطات القلب بجميع مستشفيات المشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

قامت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، للعام الرابع على التوالي، بتفعيل الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة، التي تمكّن الأطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفيات مكة، من مناقشة وتقييم الحالات الطارئة وتحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق.

ووضعت المدينة الطبية أرقامًا للتواصل المباشر والسريع على مدار الساعة خلال فترة الحج، وتوزيعها على مستشفيات المشاعر المقدّسة والعاصمة المقدّسة من خلال خط ساخن مباشر لخدمات صحة القلب.

كما وفرت المدينة، خط بديل في حال انشغال الخط السابق، لتوفير الخدمات والتدخل في أسرع وقت ممكن من حدوث الجلطات، فضلًا عن رقم مباشر لمندوب التنسيق الطبي.

ومن جانبه، أكد رامي الصوفي، مدير إدارة التنسيق الطبي وأهلية العلاج بمدينة الملك عبدالله الطبية، أن عامل الوقت يعد الأهم بين العوامل التي تحدد مدى الاستجابة لعلاجات الجلطات القلبية الدماغية، مما يستوجب توافر الخبرات اللازمة على مدار الساعة عبر الخط الساخن للاستشارة، وإرسال المريض في أسرع وقت ممكن، خلال موسم الحج.