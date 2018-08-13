أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” نزرعها لننعم بها ” .. بزراعة 50 ألف شجرة

محمد السعران(صدى):

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إطلاق مبادرة “نزرعها لننعم بها”، والتي من المقرر أن يتم تدشينها في يوم الأحد بتاريخ 22/12/1439هـ ، من خلال زراعة 50000 شجرة في العديد من الأماكن في حاضرة الدمام.

وأوضح المشرف العام عل إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، بأن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة والاهتمام وتحسين المشهد الحضري من خلال الاهتمام بالزراعة لتنعم المنطقة ببيئة نقية الهواء من خلال زيادة التشجير ودورها البيئي في ذلك، وكذلك رفع معدل نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، مشيرا الى أنه سيتم البدء في زراعة الأشجار انطلاقا من شارع الأمير محمد بن فهد بحي الشاطئ لتشمل كافة مدن حاضرة الدمامـ، وذلك لملائمة الأجواء للزراعة في هذا التوقيت تحت إشراف الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، وبمشاركة البلديات والفرق التطوعية في هذه المبادرة.

وأبان المتحدث الرسمي بالأمانة الى أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية تجاه المجتمع، وإيماناً منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء بمدن المنطقة الشرقية لرفع معدل نصيب الفرد منها.

وأضاف بأن أمين الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا وجه بإعداد برنامج لإزالة الأشجار الضارة بالبيئة (مثل أشجار كوناكوربس وغيرها ) والتي تلحق الضرر بالمنشآت العامة، واستبدالها بأشجار ملائمة للبيئة ضمن هذه المبادرة، فيما وجه جميع البلديات بعدم تقزيم الأشجار والتي تهدف إلى عدم التقليم الجائر وترك الأشجار تنمو بشكلها الطبيعي حفاظا على زيادة الرقعة الخضراء بمدن المنطقة الشرقية للحفاظ على الغطاء النباتي وتوفير مساحة شاسعة من الظل والجمال للاستفادة منها ضمن برنامج أنسنة المدن .

وذكر أنه تم اختيار عدد من الأشجار المحلية ضمن هذه المبادرة كأشجار يمكن التوسع بزراعتها مثل (( النيم – السدر – اللبخ – البونسيانا – الغاف الخليجي –فيكس لسان العصفور – أكاسيا جلوكا – أكاسيا فيستويولا – الطلح الملحي – المورينجا – جاتروفيا – التبوبيا الصفراء ) وغيرها لملائمتها للبيئة المحلية واستدامة خضرتها وقلة استهلاكها للمياه، لافتا الى أن الأمانة حريصة على رفع معدل نسبة ونصيب الفرد من المساحة الخضراء، وأن تدشين هذه المبادرة يأتي ضمن العديد من المبادرات التي تهتم بها الأمانة وتحرص على مشاركة المجتمع بها، داعيا الجميع للتفاعل معها والاهتمام بها لما لها من أهمية في جمال طبيعة المنطقة، وكذلك لما لها من منفعة عامة على الحياة وتقليل نسبة الأضرار والملوثات في الهواء.