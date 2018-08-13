الصحة تحتفي بمنسوبيها في الحج وتقول : ” أنتم تمثلون الوطن ونفخر بكم دائما “

سعيد العجل(صدى):

استقبلت وزارة الصحة منسوبيها المنتدبين في حج هذا العام بالهدايا ، ترحيباً بقدومهم من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وخصصت الصحة أول أيام شهر ذي الحجة لاستقبال الوفود واللجان المشاركة في الحج من منسوبيها، وقدمت لهم الهدايا ؛ في بادرة تحفيزية لهم تثميناً للأدوار التي يقومون بها من خلال تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، استعداداً لبدء العمل وفق الخطط المتبعة التي وضعتها الصحة لحج هذا العام.

وشهدت احتفالية استقبال الصحة ، تفاعلاً من منسوبي الصحة الذين عبروا عن سعادتهم بالاهتمام الذي أولتهم إياه وزارتهم وسط أجواء يملؤها البهجة، تعزيزاً للتواصل والانتماء .

فيما قام مديرو مستشفيات المشاعر المقدسة بالترحيب بزملائهم المنتدبين، مؤكدين على توجيهات قيادات الصحة الممتدة من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بالسعي على راحة الحجيج، ماجعل للمملكة العربية السعودية مكانةً مرموقةً في العالم لتصبح عنواناً لكرم الضيافة وحسن الوفادة.

هذا وقدمت الصحة لمنسوبيها رسالةً، هنأتهم فيها بسلامة الوصول، مشيرةً إلى أنهم خير من يمثل الوطن بتفانيهم وعطائهم الذي يجعلها تفخر بهم دائماً.

يذكر أن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ عدد من خطط الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم التدخلات والإجراءات العلاجية العاجلة والرعاية الطبية التي تليق بحجاج بيت الله الحرام.