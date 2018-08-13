” الصمعاني ” يكلف 59 قاضيا للعمل في 52 محكمة خلال عيد الأضحى

الرياض(صدى):

وجّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 59 قاضياً للعمل في 52 محكمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المستفيدين.

وتعمل هذه المحاكم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك, بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلب النظر السريع.

وأوضحت الوزارة أن المحاكم العامة العاملة خلال إجازة عيد الأضحى هي المحكمة العامة “بمحافظة عفيف، القويعية، المجمعة، رفحاء، الحدود الشمالية، عنيزة، حفر الباطن، الأفلاج، القريات، وادي الدواسر، محايل عسير، الرس، الزلفي، ضباء، بلقرن، بيشة، الخرج، حوطة بني تميم، شقراء، الليث، ينبع، الدوادمي، وتثليث ” .

وستعمل المحاكم الجزائية في كل من “حائل، أبها، تبوك، بريدة، الباحة، الرياض، نجران، جازان، الأحساء، الدمام، مكة المكرمة، خميس مشيط، جدة، الطائف، المدينة المنورة وسكاكا ” .

وذكرت الوزارة أن محاكم التنفيذ المكلفة بالعمل في العيد ستكون في “مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، جازان، سكاكا، وبريدة ” .