توقيف أب عاقب طفلته بوضعها تحت أشعة الشمس الحارقة بسيارته
أظهرت صورة، أب يضع ابنته الصغيرة تحت حرارة الشمس المرتفعة مباشرة داخل صندوق مركبته الخلفي في وضح النهار، كوسيلة لتعنيفها دون رحمة.
ومن جانبها، نجحت الأجهزة الأمنية بالكويت، من الإطاحة بالأب منعدم الرحمة والإنسانية، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إلقاء القبض عليه، بتهمة الإهمال في رعاية قاصر، فضلًا عن إلحاق الأذى النفسي والجسدي بالطفلة.
وتبيّن من خلال التحقيقات، أن الأب المتهم وهو ” مواطن كويتي ” ، أن ما فعله بابنته هو وسيلة لتخويفها وتأديبها نتيجة ” شقاوتها ” ، مما دفعه لعقابها بهذه الطريقة، فيما جرى توقيف الأب، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51850 ] نشر منذ 3 ساعات
اهبل ومضيع الجاده ,,,
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 3 ساعات
يلا عاقبتها وجاء من يعاقبك وبإنتظار العقاب الآلهي من الله
qlq[ عدد التعليقات: 3702 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
الله يهدية
قليل خبرة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16928 ] نشر منذ 2 ساعتين
عديم رحمه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2100 ] نشر منذ 35 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم