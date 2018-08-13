توقيف أب عاقب طفلته بوضعها تحت أشعة الشمس الحارقة بسيارته

خالد الظفيري(صدى):

أظهرت صورة، أب يضع ابنته الصغيرة تحت حرارة الشمس المرتفعة مباشرة داخل صندوق مركبته الخلفي في وضح النهار، كوسيلة لتعنيفها دون رحمة.

ومن جانبها، نجحت الأجهزة الأمنية بالكويت، من الإطاحة بالأب منعدم الرحمة والإنسانية، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إلقاء القبض عليه، بتهمة الإهمال في رعاية قاصر، فضلًا عن إلحاق الأذى النفسي والجسدي بالطفلة.

وتبيّن من خلال التحقيقات، أن الأب المتهم وهو ” مواطن كويتي ” ، أن ما فعله بابنته هو وسيلة لتخويفها وتأديبها نتيجة ” شقاوتها ” ، مما دفعه لعقابها بهذه الطريقة، فيما جرى توقيف الأب، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.