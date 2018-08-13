برشلونة يتمسك بالتعاقد مع بوجبا

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة الإسباني، لن يستسلم بمحاولة التعاقد مع بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى ياري مينا وأندريه جوميز.

ورفض اليونايتد بيع اللاعب للنادي الكتالوني؛ فيما سيواصل مساعيه بلا هوادة من أجل ضم بوجبا بنفس الطريقة التي اتبعها لضم فيليب كوتينيو، من ليفربول في يناير الماضي.

وتشهد علاقة بوجبا توترًا مع مدربه جوزيه مورينيو خلال الأشهر الأخيرة، بالرغم من منحه شارة قيادة الشياطين الحمر في الفوز على ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من البريمييرليج.