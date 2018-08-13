القتل قصاصا لمواطن أطلق النار على شخصين أخرين بالطائف
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / صائل بن شرف بن عبدالله الحارثي – سعودي الجنسية – على قتل كل من / عبدالعزيز بن معيض بن عبدالله الحارثي، و / محمد بن هلال بن رده الحارثي – سعوديي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / صائل بن شرف بن عبدالله الحارثي – سعودي الجنسية – اليوم الأثنين, 2 / 12/ 1439هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51850 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على تنفيذ شرع الله في خلقه ,,
درباويه[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 3 ساعات
عقبال الوهابي الارهابي سلمان العوده يطيرون راسه بساحة القصاص الخاين للوطن
سردار[ عدد التعليقات: 2625 ] نشر منذ 3 ساعات
عقبال ما يقطفون رؤوس اصحاب العمائم الرافضيه النتنه اعداء الاسلام والمسلمين
وتطهير مملكتنا الحبيبه من خبثهم وغدرهم وهدم اوكار الشرك والكفر المسماه بالحسينيات
وتطهير كل شبر من بلد التوحيد من الروافض المشركين عباد القبور
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1445 ] نشر منذ 3 ساعات
أفضل علاج لكل نكرة هو التجاهل والحقران؟؟
((الحقران يقطع المصران))
إذا الكلب لا يؤذيك إلا نباحه ،،،، فذره إلى يوم القيامة ينبح .
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لو كلُّ كلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا
لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ..