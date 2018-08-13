5 حيل غذائية تخلصك من الشعور بالجوع

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت الدكتورة مروة كمال اختصاصية التغذية ، أن معظم متبعي أنظمة الريجيم المختلفة، يشكون من الشعور المتكرر بالجوع خلال اليوم، وعدم قدرتهم على مقاومة هذا الشعور، وأحيانا يضعفون ويتناولون أطعمة ووجبات خفيفة تتسبب في زيادة أوزانهم، بدلا من التخلص من الوزن الزائد.

وتؤكد دكتورة مروة هناك العديد من الحيل الغذائية، التي تساعد متبعي الريجيم، على مواجهة الشعور بالجوع، والقضاء عليه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1- شرب الماء كل ساعة

تساعد المياه على طرد السموم من الجسم، والشعور بالشبع لفترة طويلة، لذلك تعود على شرب الماء كل ساعة واحدة.

2- إضافة القرفة لكل الأطعمة

القرفة من التوابل الصحية التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، مما يساعد في بطء الهضم وعدم الشعور بالجوع لفترة طويلة.

3- تناول الطعام ببطء

إذا كنت تأكل بسرعة، فستشعر بالشبع بسرعة، ويعاود إحساس الجوع بسرعة أيضا.

لذلك تناول الطعام ببطء، واستمتع بطعمه حتى يتسنى لك الشعور بالشبع والإشباع.

4- تناول الفواكه الكاملة بدلا من عصائرها

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة، فاجعلها من ثمار الفاكهة بدلا من تناول الفواكه في شكل عصائر، فالعصير سائل وبالتالي يفقد ما كان يحتويه من ألياف في حالته الطبيعية، وبالتالي سيتم هضمه بسرعة، على عكس تناول ثمار الفاكهة الطازجة.

5- تجنب السكريات

السكريات ترفع مستويات السكر بشكل فوري، وتجعلها تنخفض بسرعة أيضا، وعندما تنخفض مستويات السكر في الدم ستشعر بالجوع لذلك يجب الابتعاد عن السكر تماما.