لاعب آرسنال: أتمنى فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب آرسنال الإنجليزي، ستيفان ليشتشتاينر، عن رغبته في فوز يوفنتوس الإيطالي، بلقب النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ” ستيفان ” قائلًا: ” أتمنى أن يفوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، النادي يستحق ذلك بعد خسارة مباراتين نهائيتين في 2015 و2017 ” ، مضيفًا: ” هل أنا نادم على ترك يوفنتوس بعد وصول رونالدو؟ أردت تحديًا جديدًا، أنا سعيد من أجل اليوفي، لكن الاآن، آرسنال أصبح كل شيء. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه التحق اللاعب ظهير أيمن منتخب سويسرا، لصفوف آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.