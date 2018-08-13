بالصور.. ندوة الإستجابة السريعة للطواقم الطبية والأمنية في الحج

سعيد العجل(صدى):

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وبالتعاون مع كلية الطب بجامعة أم القرى و المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (۹۱۱) والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ندوة الإستجابة السريعة للطواقم الطبية و الأمنية في الحج يوم الاثنين ٢ ذو الحجة 1439 الموافق 13 أغسطس 2018 بقاعة المحاضرات بمستشفى قوى الأمن.

وحضر الندوة معالي الفريق أول خالد بن قرار الحربي قائد أمن الحج ومعالي الدكتور عبدالله عمر بافيل مدير جامعة أم القرى ومعالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني ومعالي الدكتور محمد القاسم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي وسعادة اللواء غرم الله الزهراني نائب قائد قوات أمن الحج وسعادة اللواء ناصر القحطاني مساعد قائد قوات أمن الحج وسعادة اللواء عبدالرحمن الصالح قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، وسعادة اللواء حامد الطويرقي قائد قوة أمن المنشآت وسعادة اللواء حسن آل بسام قائد طيران الأمن وسعادة اللواء طبيب حامد الغامدي مدير المستشفيات العسكرية بوزارة الدفاع بمدينة الطائف وسعادة اللواء محمد الشريف مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المنشآت وسعادة اللواء رائد العجاجي مساعد قائد قوات أمن الحج للأمن والحماية وسعادة الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة وسعادة الدكتور محمد الزهراني المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالحرس الوطني بالمنطقة الغربية وسعادة الدكتور عبدالله الغباشي المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية وجمع من القيادات الأمنية والصحية المشاركة بحج 1439.

وشملت محاور الندوة عددا من الموضوعات المهمة تتركز على كيفية إدارة وتوجيه المسعف الأول أيا كانت مهنته من مركز العمليات الموحدة ۹۱۱، والتحديات التي تواجه رجال الدفاع المدني والتطورات والإنجازات التي قاموا بها، وماهو دور المتطوعين والفرق العسكرية كمسعف أول في حالات الطواری، وكيفية استجابة المسعف الأول لحالات الأمراض المعدية والوقاية منها. كما تم طرح أفضل الممارسات للحد من مخاطر الاحتشاد ، وكيفية عمل الفرز الميداني وماهي أهميته اللمسعف الأول. كما تمت في الندوة مناقشة التقنيات المتقدمة والاستعدادات اللازمة للاستجابة الطبية الطارئة. و تم طرح تجربة بعثة الخدمات الطبية للقوات المسلحة في الإستجابة السريعة من خلال المستشفيات الميدانية والنقاط الإسعافية في الحج وكذلك تجربة الهلال الأحمر کمسعف أول في مهمة الحج.

وأسهمت هذه الندوة في تبادل الخبرات وعرض التجارب العلمية للتعامل الأمثل في الحالات الطارئة أو حالات الكوارث لاسمح الله.

وشارك في الندوة متحدثون بارزون من القطاعات الأمنية والصحية بالمملكة من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الأمنية والصحية في الحج وهي وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، جامعة أم القرى ، وزارة الصحة ، الجمعية السعودية للهلال الأحمر ، المديرية العامة للدفاع المدني و المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (۹۱۱)

واختتمت الندوة أعمالها بعقد ورشة عمل يشارك فيها كافة المتحدثين تم خلالها اقتراح توصيات تهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعات الأمنية والصحية وإعداد الخطط العلمية المناسبة للتعامل مع حالات الطواري والكوارث لا سمح الله على أن يتم رفعها لقياداتهم للاستفادة منها.

وتأتي هذه الندوة في إطار تحقيق التوجيهات الكريمة من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله بتكامل وتضافر الجهود لتقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، وإنفاذا لتعليمات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله الذي توج اهتمامه بصحة رجال الأمن بالموافقة على إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى إدارة صحة الحج والعمرة.