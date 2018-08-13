الإطاحة بضابط وفتاة ” عربية ” لتهجمهما على امرأة بمنزلها

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بالكويت، من الإطاحة بضابط يعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وفتاة سورية الجنسية، لاقتحامهما أحد المنازل وتهجمهما على صاحبته فضلًا عن محاولتهما الاعتداء عليها بالضرب، وذلك نتيجة وجود خلافات قديمة بين الطرفين.

وكانت المواطنة المُعتدى عليها بمنزلها، استغاثت بعمليات الداخلية الكويتية، حيث قدمت بلاغًا أفاد باقتحام مواطن وفتاة سورية لمسكنها وتهجمهما عليها، والاعتداء عليها بالضرب.

وبناء عليه، انتقل رجال أمن محافظة ” حولي ” الكويتية إلى الموقع، وحين وصلوا، وجدوا جميع أطراف القضية في المكان، فتم نقل الشاب والفتاة المتهجمين للمخفر، فيما حضرت صاحبة المنزل، لتدلي بأقوالها عن تفاصيل التهجم عليها بمنزلها.

وكشفت صاحبة المنزل، عن أسباب الواقعة، مبينة وجود خلافات بينها وبين الفتاة المتهجمة مع الشاب، موضحة أن الأخير يعمل ضابطًا بوزارة الداخلية، وذهب للفتاة السورية ليشاركها في تهجمها على منزل الفتاة.