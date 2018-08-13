شركة المراعي تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى ” مدير مشروع الابتكار ” ، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة، التكنولوجيا، الرياضيات، أو الاقتصاد، لافتة إلى أنه يجب توفر خبرات سابقة.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أغسطس 2018م، على الرابط الإلكتروني التالي: هنا