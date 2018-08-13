شركة تهدد عاملات سعوديات بالطائف: إما تنظيف الحمامات أو الفصل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

هددت شركة تعمل في مجال الصيانة والتشغيل في محافظة الطائف عاملات سعوديات بالفصل، وذلك بعد 3 سنوات من العمل في وظيفة بعقود مسمى “عاملة عناية شخصية ” .

تقول إحدى المتضررات حول ملابسات تهديد الشركة لهن وتدعى هيفاء العتيبي في تفاصيل الشكوى التي تقدمت بها لـ ” صدى ” : ” لنا اكثر من ٣سنوات نعمل داخل مركز التأهيل الشامل للإناث في محافظة الطائف تحت مظلة شركة خاصة بعقود تحت مسمى (عاملة عنايه شخصيه)بمقدار راتب ٣٥٠٠يخصم منها ما يقارب ٤٠٠للتامينات.

وأضافت نقوم بخدمة فئه غاليه على المجتمع ويعلم الله ما نعمل لهم في سد حوائجهم مخافة من الله وتتعاقب الإدارات تلو الإدارات والعمل يسير بشكل منتظم وبعد استلام الإدارة الحالية التي لم تكمل ٧اشهر فوجئنا بمعاملة المرأة السعودية معامله بغيضه ومطالبه لنا بأعمال لا تناسب المرأة السعودية وهي نظافة الحمامات والمهاجع وغسيل الملابس غير المعاملة السيئة والتهديد المستمر بالفصل من قبل مديرة الشركات.

وتابعت: عند محاولة إفهام الإدارة بأن لو علمنا بأن عقودنا تنص على هذا العمل المشين لم نرتبط بتلك العقود وحاولنا افهامهم بأنا لنا اكثر من ٣سنوات ونحن نعمل تحت مسمى عاملة عنايه ولم يسند لنا ما طلب منا الان ولاكن المفاجئة هددونا بالفصل، مشيرة إلى أن انه ما يطلب منا هو لأغراض شخصيه وإحلال أشخاص مكاننا لمالهم من معرفه بمديرة المركز ومساعدتها، مناشدة وزارة العمل بالتحقيق في الواقعة وإنصافهن.