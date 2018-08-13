مبتعثون بكندا عن موقع تنسيقية الطلبة السعوديين في كندا: لا صلة لنا به

علي القحطاني (صدى):

كشف مبتعثون بـ ” كندا ” حقيقة ما تم تداوله عن وجود علاقة لهم بالموقع الذي نشر بيانًا عن مجموعة أطلقت على نفسها ” تنسيقية الطلبة السعوديين في كندا ” .

وأكد فارس الحربي، مسؤول صفحة ” مجموعة سعوديون في كندا ” ، أن المبتعثين ليس لهم أي علاقة بها الموقع: ” إن من أنشأ الحساب وأطلق البيان أو الخطاب بالتأكيد ليسوا سعوديين، حيث استخدمت هذه المجموعة حساب سعوديين في كندا للتضليل وتابعت الحساب على تويتر ” .

وبالتطرق للتفاصيل، أبان ” الحربي ” أن هناك مَن شكَّ في أنهم من يديرون هذه المجموعة فقاموا بعمل حظر لها، ملفتًا الانتباه إلى أن لديهم حسابين على تويتر بالصورة والاسم أنفسهما تقريبًا.

حيث أوضح أن الأول يظهر فيه التأييد للقرار الحكومي بقطع العلاقات مع كندا ونقل كل الطلاب السعوديين منها، والثاني يظهر ضد القرار ويحرّض الطلاب السعوديين.

وكان موقعًا إلكترونيًا ” مشبوهًا ” يظهر تاريخ تأسيسه بعد بدء الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا، حيث أدعى تأسيس ما سمّاه بـ ” تنسيقية للطلاب السعوديين بكندا ” ، وحاول الإيهام بأن طلبة سعوديين عقدوا اجتماعات لمناقشة الأمر الحكومي بنقلهم للدراسة في وجهات أخرى.

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