الموافقة على مقترح رابطة أندية الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

نواف السالم(صدى):

أبدى اتحاد كرة القدم، موافقته على مقترح رابطة أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ويتضمن المقترح إلزام الأندية بكشف تحويل الرواتب؛ وذلك اعتبارًا من بداية سبتمبر 2017 وحتى فبراير 2018، بدلاً من النظام السابق الذي كان يفرض تقديم الكشف حتى نهاية مايو 2018.

وعن خطوة تقديم كشف الرواتب لـ 3 أشهر، فإنها جاءت بعد المحضر الذي تم إعداده من قبل أعضاء رابطة دوري المحترفين ورئيسها مسلي آل معمر، في الاجتماع الأول لها الذي احتضنته جدة.

وجاء ذلك تقديرًا للظروف التي تمر بها الأندية والتغييرات الأخيرة التي طرأت على مسار الدوري بعد تحويله الى بطولة للمحترفين، وعلى إثره تضاعفت الالتزامات المالية.

يُذكر أن اتحاد كرة القدم، كان قد أشعر الأندية أمس بتعميم قرار تعديل البند الثامن من آخر صدر بتحديد فترتي تسجيل اللاعبين المحترفين للموسم الرياضي الحالي، وذلك وفقًا ما نصت عليه المادة الـ29 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ولوائح متطلبات الاتحاد الدولي للعبة ” فيفا ” .