مدرب برشلونة يبدي سعادته بالتتويج بالسوبر
كشف المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الإسباني، بعد تغلبه على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” ابن بطوطة ” بمدينة طنجة المغربية.
وأوضح ” فالفيردي ” قائلًا: ” المباراة كانت صعبة للغاية على فريقه، لأنه كان متأخراً في النتيجة، واستطاع قلب النتيجة بعد ذلك، الأداء تطور كثيراً بمرور وقت اللقاء ” ، واصفًا المباراة بـ ” الممتعة وشهدت فرص كثيرة من الفريقين. ”
وأضاف: ” نعلق الكثير من الآمال على ديمبلي، وبإمكانه تقديم الكثير لنا، شارك في الجانب الدفاعي، وسجل هدفًا رائعًا ” ، مؤكدًا: ” لن نتمكن أبدًا من تعويض لاعب بحجم إنييستا، هناك إنييستا واحد فقط، وهو الآن في اليابان، أنا لا أفكر في الصفقات الآن، أركز فقط في القائمة الحالية وفي المباراة المقبلة. “
ماجد[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 20 دقيقة
متفائل ب اللاعبين اذا قدموا موسم كبير ممكن نحقق بطولات بعيد عن المدرب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 19 دقيقة
ولله يقهر ماني مقتنع فيه لو يحقق سداسيه .. مدرب ماشفت شي منه كل البطولات الي تحققت بعد مدرب قوارديولا من ورا ميسي وغير هالشي لحد يناقشني فيه
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 19 دقيقة
واكبر حرام اقسم بالله ماعمري كرهت برشلونه وكرهت الكوره مثل ما كرهتها بسبب هذا العاهه !!