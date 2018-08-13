مدرب برشلونة يبدي سعادته بالتتويج بالسوبر

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الإسباني، بعد تغلبه على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” ابن بطوطة ” بمدينة طنجة المغربية.

وأوضح ” فالفيردي ” قائلًا: ” المباراة كانت صعبة للغاية على فريقه، لأنه كان متأخراً في النتيجة، واستطاع قلب النتيجة بعد ذلك، الأداء تطور كثيراً بمرور وقت اللقاء ” ، واصفًا المباراة بـ ” الممتعة وشهدت فرص كثيرة من الفريقين. ”

وأضاف: ” نعلق الكثير من الآمال على ديمبلي، وبإمكانه تقديم الكثير لنا، شارك في الجانب الدفاعي، وسجل هدفًا رائعًا ” ، مؤكدًا: ” لن نتمكن أبدًا من تعويض لاعب بحجم إنييستا، هناك إنييستا واحد فقط، وهو الآن في اليابان، أنا لا أفكر في الصفقات الآن، أركز فقط في القائمة الحالية وفي المباراة المقبلة. “