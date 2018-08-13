سوزوكي جيمني 2019 تتحول إلى ميني G-Class بتعديل ياباني

طوكيو(صدى):

سوزوكي جيمني معروفة بكونها سيارة يابانية صغيرة، بالرغم من ذلك، فإنها تمتلك سمعة قوية بقطاع SUV الطرق الوعرة.

وفي جيلها الرابع، أتت جيمني 2019 بأداء مبهر كالمعتاد مع شكل صندوقي يشبه مرسيدس G-Class.. والآن قامت ليبرتي ووك بجعلها أكثر تشابها مع أيقونة الطرق الوعرة الألمانية.

تتميز واجهة جيمني الألمانية بمصد يشبه G-Class، فتحات تهوية مستطيلة الشكل، مصابيح نهارية LED، كما أن المصد يتضمنه لوحة ترخيص سوداء مع تثبيت خطاف فضي أسفل الجسد.

الشركة اليابانية الشهيرة بتعديل لامبورجيني ونيسان GT-R، صنعت أيضا غطاء محرك يشبه G-Class يتضمنه تجعدات وفتحات تهوية عدوانية يدل على قدرات جيمني 2019 بالطرق الوعرة.

كما حصلت السيارة على أقواس عجلات منتفخة، جنوط بتصميم فريد من نوعه، عتبات جانبية، سقف بمصابيح ضباب ولمسات عدوانية أخرى.

هذا وقد قام واتارو كاتو مؤسس ليبرتي ووك بالكشف عن سوزوكي جيمني 2019 المعدلة بإنستقرام، مع إعلانه إتاحتها للحجز المسبق وتأكيد طرحها بالسوق في 2019 دون إتاحة تفاصيل عن السعر.