انفجار ضخم بسيارة قرب منزل أحد قادة ” لواء العمالقة ” بعدن

فهمي محمد(صدى):

تعرضت إحدى السيارات اليوم الاثنين، بالعاصمة اليمنية المؤقتة ” عدن ” ، لإنفجار ضخم داخلها على جانب أحد الطرق.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، فأنه تم زرع عبوة ناسفة في ” سيارة ” كانت تصطف قرب منزل أحد قادة ” لواء العمالقة ” بحيّ ” الممدارة ” في عدن، ولم يتم يتوارد أي أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا.