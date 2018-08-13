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انفجار ضخم بسيارة قرب منزل أحد قادة ” لواء العمالقة ” بعدن

انفجار ضخم بسيارة قرب منزل أحد قادة ” لواء العمالقة ” بعدن
فهمي محمد(صدى):

تعرضت إحدى السيارات اليوم الاثنين، بالعاصمة اليمنية المؤقتة ” عدن ” ، لإنفجار ضخم داخلها على جانب أحد الطرق.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، فأنه تم زرع عبوة ناسفة في ” سيارة ” كانت تصطف قرب منزل أحد قادة ” لواء العمالقة ” بحيّ ” الممدارة ” في عدن، ولم يتم يتوارد أي أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 22 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 21 دقيقة

الحمدلله علي سلامه الجميع الله يسترها

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