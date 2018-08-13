انفجار ضخم بسيارة قرب منزل أحد قادة ” لواء العمالقة ” بعدن
تعرضت إحدى السيارات اليوم الاثنين، بالعاصمة اليمنية المؤقتة ” عدن ” ، لإنفجار ضخم داخلها على جانب أحد الطرق.
وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، فأنه تم زرع عبوة ناسفة في ” سيارة ” كانت تصطف قرب منزل أحد قادة ” لواء العمالقة ” بحيّ ” الممدارة ” في عدن، ولم يتم يتوارد أي أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا.
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عمار[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحمدلله علي سلامه الجميع الله يسترها