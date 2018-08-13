شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة التصنيع الوطنية، عدة وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– محلل: أعمال البوليمر ” الرياض ” .

– مدير: مبيعات المنطقة ” الرياض ” .

– محلل ثالث: التميز في الأعمال ” الرياض ” .

– أخصائي أول أعمال الموارد البشرية: التوظيف ” الرياض ” .

– مراجع ثانٍ: التدقيق الداخلي ” الرياض ” .

– مستشار قانوني ثالث ” الرياض ” .

– أخصائي أول: المشتريات اللوجستية ” الرياض ” .

– مسؤول الموازنة العامة ” الرياض ” .

– محلل إدارة سلسلة التوريد ” الجبيل ” .

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم والإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا