” التأمينات الاجتماعية ” تكشف انخفاض عدد الأجانب بالقطاع الخاص
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال تقرير لها، انخفاض عدد الأجانب في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2018، وذلك بنحو 312.6 ألف مشترك، مقارنة بالربع الأول؛ حيث وصل عددهم إلى 7.39 مليون مشترك.
وأشارت ” التأمينات الاجتماعية ” إلى أن عدد المشتركين السعوديين بالقطاع الخاص انخفض في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 28.4 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 1.73 مليون مشترك، وذلك مقارنة بالربع الأول، لافتةً إلى أن مجموع المشتركين السعوديين والأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص بلغ 9.13 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني 2018، مقارنة بـ9.47 مليون مشترك في الربع الأول بنسبة انخفاض بلغت نحو 4%..
وأكدت المؤسسة أنه يحصل 228.3 ألف موظف على رواتب تتجاوز 10 آلاف ريال، ما يعادل نسبة 13% ؛ فيما هناك نحو 778 ألفًا من الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهريًا، ما يعادل 45% من إجمالي السعوديين على رأس العمل.
شجون[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 57 دقيقة
ولماذا مازال يوجد هذا العدد حتي الان !!!! نريد ازالتهم جميعا
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 56 دقيقة
يجب محاسبه كل من يقوم بتوظيف حدي من خارج السعوديه حتي لا يكرروها ونقلل من كميه البطاله التي لدينا
همس[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 11 دقيقة
التاجر الكبير ياخذ من خير الدوله ولا يعطي عيالها من ارباحه لكن المستثمر الاحنبي والشركات الاجنبيه رواتبها جيدة للسعوديين وتقدر عملهم وتعبهم اما ان لك الاوان ايها التاجر السعودي ان تهتم بابناء جلدتك وتساعدالوطن الذي اعطاك الكثير الكثير
ماجد[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا الخبر اللي لازم يوصل وزارة العمل
شكرا لكم تابعوا الموضوع
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 9 دقائق
هذا الصحيح واكثر من مره يقولون رواتب السعودين 10000ريال
عمار[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يعينهم مثل هولاء مفترض على مصلحه الزكاة والدخل ان تتحمل عنهم رسوم الكهرباء والماء والاجار
محمد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 9 دقائق
العامل وفني هم اللي يمشون شغل الشركه ويأخذون راتب قليل وكبار الي في مكاتب هي الي تبوق وهي مرتاحه في مكيف
طاهر[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 8 دقائق
777,970 ألف موظف سعودي رواتبهم تحت ٣ آلاف ريال أي ما يمثل 44% من موظفي القطاع الخاص السعوديين!
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 7 دقائق
قبل يومين تم اغلاق جميع مجموعة محمد المعجل من قبل المحكمه باالدمام وتم تسريح جميع الموظفين من الشركه ولانعلم متى يتم تصفيتها وجميع الموظفين يطالبون الشركة برواتب متاخره تجاوزت اكثر من سنه ونصف وسنتين وحقوق الموظفين ايضآ؟؟حسبي الله ونعم الوكيل ؟؟؟؟