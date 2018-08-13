” التأمينات الاجتماعية ” تكشف انخفاض عدد الأجانب بالقطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال تقرير لها، انخفاض عدد الأجانب في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2018، وذلك بنحو 312.6 ألف مشترك، مقارنة بالربع الأول؛ حيث وصل عددهم إلى 7.39 مليون مشترك.

وأشارت ” التأمينات الاجتماعية ” إلى أن عدد المشتركين السعوديين بالقطاع الخاص انخفض في الربع الثاني من العام الحالي بنحو 28.4 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 1.73 مليون مشترك، وذلك مقارنة بالربع الأول، لافتةً إلى أن مجموع المشتركين السعوديين والأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص بلغ 9.13 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني 2018، مقارنة بـ9.47 مليون مشترك في الربع الأول بنسبة انخفاض بلغت نحو 4%..

وأكدت المؤسسة أنه يحصل 228.3 ألف موظف على رواتب تتجاوز 10 آلاف ريال، ما يعادل نسبة 13% ؛ فيما هناك نحو 778 ألفًا من الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهريًا، ما يعادل 45% من إجمالي السعوديين على رأس العمل.