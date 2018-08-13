أمانة نجران تُغرم مقاول 109 آلاف ريال بعد رصد عدة مخالفات

نجران(صدى):

غرمت أمانة منطقة نجران, مقاول أحد المشاريع مبلغ 109 آلاف ريال بعد أن تم رصد عدة مخالفات في عدد من مواقع العمل.

وشدد أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد آل عيبان على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع بمراعاة اشتراطات السلامة وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وأبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان، أن المخالفات المرصودة على المقاول تمثلت في العمل بدون تصاريح, وترك بعض مواقع العمل مفتوحة, وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل بالموقع، وكذلك عدم صيانة سياج السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية, وإتلاف الأرصفة وأعمدة الإنارة, كما تم تكليف وإلزام المقاول بإصلاح العمل وإعادة الوضع على ما كان عليه على نفقته.