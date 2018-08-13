بالصور.. رحالة سعودي يسير على قدميه مسافة 450 كلم من بيشة لمكة لأداء الحج

نايف السالم(صدى):

تمكن الرحالة السعودي عثمان الشاهين، من قطع مسافة تقرب من 450 كلم سيرًا على الأقدام ليصل إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، قادمًا من بيشة جنوب المملكة، في رحلة استمرت لأكثر من 10 أيام.

ومن جانبه، بيّن ” الشاهين ” ، الهدف من رحلته هو نشر ثقافة المشي وأثرها الإيجابي على الصحة، لافتًا إلى الدعم الذي وفرته له الدولة، فضلًا عن التعاون الذي وجده من المواطنين أثناء رحلته.

جدير بالذكر، أنه قد استقبل الرحالة السعودي ” عثمان الشاهين ” – وهو قائد فريق مشاة بيشة – حين وصل مكة، أمس الأحد، فريق مشاة مكة المكرمة ودراجين الشرائع.