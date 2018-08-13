بالصور.. رحالة سعودي يسير على قدميه مسافة 450 كلم من بيشة لمكة لأداء الحج
تمكن الرحالة السعودي عثمان الشاهين، من قطع مسافة تقرب من 450 كلم سيرًا على الأقدام ليصل إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، قادمًا من بيشة جنوب المملكة، في رحلة استمرت لأكثر من 10 أيام.
ومن جانبه، بيّن ” الشاهين ” ، الهدف من رحلته هو نشر ثقافة المشي وأثرها الإيجابي على الصحة، لافتًا إلى الدعم الذي وفرته له الدولة، فضلًا عن التعاون الذي وجده من المواطنين أثناء رحلته.
جدير بالذكر، أنه قد استقبل الرحالة السعودي ” عثمان الشاهين ” – وهو قائد فريق مشاة بيشة – حين وصل مكة، أمس الأحد، فريق مشاة مكة المكرمة ودراجين الشرائع.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30657 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الرحمن
رااايق[ عدد التعليقات: 5160 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس * بس عندك تصريح للحج يااا الشاهين *!!! (^_^) ***
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يتقبل منك ان شاء الله 🙌
محمد[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يكتب لي زياره البيت الحرام عاجلا وليس اجلا يارب 🙌
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماشاء الله
يارب تكتب لي أحج السنة الجاية
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4073 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهم امين
وان ماكان بالسياره على الدراجه-رحاله-
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 22 دقيقة
يويلك من الله هههه وش دراجة !
الحمدلله جدة قريبة من مكة وأقدر أحج بس بإنتظار محرم متفرغ ههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4073 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يكتب لك ولي ولمن يقراء وكل مسلم ومسلمه الخير –اللهم امين–
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51834 ] نشر منذ 7 دقائق
موفق خير ،،
,, وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ,, آمين ,,