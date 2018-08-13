مجموعة ” المجدوعي ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات ” المجدوعي ” القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، على مسمى ” أخصائي اتصالات ” ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة بـ ” المنطقة الشرقية ” .

وأوضحت الشركة أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات ” التسويق، والعلاقات العامة، والصحافة ” ، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2018م، كما دعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف معرفة التفاصيل والشروط والتقديم عبر الرابط التالي:هنا