وظيفة شاغرة بشركات ” الراجحي ” الاستثمارية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مجموعة شركات ” سليمان بن عبدالعزيز الراجحي ” للاستثمارات العقارية ” الراجحي الاستثمارية ” ، وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، تحت مسمى وظيفي ” محلل أول استثمار ” ، من أجل العمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وبيّنت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها، مشترطة وجود خبرات سابقة.

فيما أشارت ” الراجحي الاستثمارية ” ، إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 12 أغسطس 2018م؛ ويستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2018م، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من الشروط والتفاصيل، عبر الرابط التالي: هنا