بالفيديو.. سما المصري تطالب بتعيينها مديرة للمنتخب المصري
أثارت الفنانة المصرية سما المصري ، حالة من السخرية بين المتابعين عقب نشرها مقطع فيديو من داخل مبني الاتحاد المصري لكرة القدم ، لتقديم طلب تعيينها مديرة المنتخب الوطني.
ونشرت المصري مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل ، رجت فيه من المسؤولين عن الاتحاد النظر في الطلب جديا لأنها لديها خلفية رياضيه لا بأس بها، مشيرة الى انها عملت سابقا كابتن فولي بول، وقالت ” لما نشوف ان كانت ستتبع المحسوبية ام الخبرة والكفاءة ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 5160 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن * تبي تعلمهم الرقص * لترقيص لاعبي منتخبات وفرق الخصم ** !
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يمين وشمال * والقصعه لفة كامل *! هااااه أييه رايكم* كويس كده * ههههههههههههههههههههههه