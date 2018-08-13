بالصور.. الحافلة التوعوية لهيئة الأمر بالمعروف تخدم ضيوف الرحمن

إبراهيم الزهراني(صدى):

امتداداً للجهود التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة ضيوف الرحمن يتواصل العمل في الحافلة التوجيهية والمنصة التوعوية بالقرب من المراكز التوجيهية التابعة للرئاسة العامة في الحج.

وتقدم الحافلة التوعوية خدماتها للحجاج عبر ثمان منافذ توزيع وشاشتي عرض إضافة إلى مكان مخصص لاستقبال الزوار حيث توزع الحافلة المواد التوعوية للحجاج بخمس عشرة لغة.

كما تتميز المنصة التوعوية للرئاسة بشاشة عرض كبيرة تعرض من خلالها المواد الفلمية التوعوية، وتحتوي على نظام صوتي، ومصلى متنقل.

ويبلغ عدد المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع للرئاسة العامة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمركز التوجيهي في منفذ الوديعة الحدودي مع جمهورية اليمن الشقيقة 43 مركزاً ونقطة توزيع توجيهية لخدمة ضيوف الرحمن، منها ٦ مراكز توجيهية في مكة المكرمة في كل من: (جبل النور، وجبل ثور، وعرفة، ومقبرة المعلاة، ومكتبة مكة المكرمة، والجعرانة)، إضافة إلى الفرقة الميدانية عند مسجد البيعة، وعدة مراكز توجيهية أخرى بالمدينة المنورة وهي: مركز هيئة البقيع، ومركز الشهداء، ومركز الخندق، وكذلك المركز التوجيهي في المنطقة المركزية، وأربع نقاط توزيع.