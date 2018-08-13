بالفيديو.. الحاجة ” سعدية ” ضحية تهريب المخدرات تعود إلى مكة مجددا
كشفت الحاجة المصرية سعدية، ضحية العمرة المزيفة، عن تكفل أحد رجال الأعمال المصريين بتكاليف أدائها فريضة الحج؛ حيث ستعود إلى مكة الأربعاء المقبل.
وفي السياق نفسه، قالت الحاجة ” سعدية ” في مداخلة هاتفية مع برنامج ” العاشرة مساء ” على فضائية ” دريم ” المصرية، أنها سعيدة بقرب تحقق أمنيتها، مؤكدةً أنها لن تقدم على حمل أي حقيبة لأي شخص تجهله مرة أخرى.
وأكد رجل الأعمال المصري الذي تكفل برحلتها، أنه ليس جميلًا منه، ولكنه واجب مجتمعي، لكي يساهم في إزالة ما لحق بها من أذى نفسي خلال المرحلة السابقة.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم القبض على المتهم الرئيس وأحد أفراد العصابة الذين تسببوا في القبض على الحاجة سعدية، عقب وصولها لمطار ينبع وبحوزتها كمية من الحبوب المخدرة، فيما أوضحت التحريات بعد ذلك بقيام أحدهم بإرسالها معها لتوصيلها لشخص آخر بالمملكة، والذى كان سيتسلمها منها بالمطار.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4073 ] نشر منذ 1 ساعة
انتبهي ياحجه
ماكل مره تسلم الجره
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30657 ] نشر منذ 1 ساعة
قره عقل الكهله ما عد تشيل ولا شنطه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51834 ] نشر منذ 13 دقيقة
تقبل الله ياحاجه ,,
,, انتبهي لحالك ، لاتشيلي ولا شنطه واحده ، اطلعي بثيابك بس وهنا ستجدي ملابس زياده وكل احترام وتقدير ,,
,, حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ، بإذن الله ,,