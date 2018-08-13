بالفيديو.. الحاجة ” سعدية ” ضحية تهريب المخدرات تعود إلى مكة مجددا

نايف السالم(صدى):

كشفت الحاجة المصرية سعدية، ضحية العمرة المزيفة، عن تكفل أحد رجال الأعمال المصريين بتكاليف أدائها فريضة الحج؛ حيث ستعود إلى مكة الأربعاء المقبل.

وفي السياق نفسه، قالت الحاجة ” سعدية ” في مداخلة هاتفية مع برنامج ” العاشرة مساء ” على فضائية ” دريم ” المصرية، أنها سعيدة بقرب تحقق أمنيتها، مؤكدةً أنها لن تقدم على حمل أي حقيبة لأي شخص تجهله مرة أخرى.

وأكد رجل الأعمال المصري الذي تكفل برحلتها، أنه ليس جميلًا منه، ولكنه واجب مجتمعي، لكي يساهم في إزالة ما لحق بها من أذى نفسي خلال المرحلة السابقة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم القبض على المتهم الرئيس وأحد أفراد العصابة الذين تسببوا في القبض على الحاجة سعدية، عقب وصولها لمطار ينبع وبحوزتها كمية من الحبوب المخدرة، فيما أوضحت التحريات بعد ذلك بقيام أحدهم بإرسالها معها لتوصيلها لشخص آخر بالمملكة، والذى كان سيتسلمها منها بالمطار.