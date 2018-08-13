سفارة المملكة بالفلبين تحذر مواطنيها من السفر لجزيرة ” بلوان “
حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين، صباح اليوم الإثنين، المواطنين السعوديين القادمين إلى الفلبين، من السفر إلى جزيرة ” بلوان ” السياحية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت السفارة، في تحذيرها الذي حمل عنوان ” هام جدًا ” ، أن التحذير يرجع لدواعِ أمنية، وعليه جرى التنويه.
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 36 دقيقة
وتركيا لا حد يسافر الليرة راحت ملح
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللي بقول الامن منفلت في الفلبين راجع نفسك الشرطه في مانيلا كل عشره او عشرين متر تجد امن ومسلحين بعد
عمار[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 34 دقيقة
جزيره بالوان النيدو ساحره جميله والامن فيها عالي زي كل مناطق الفلبين استغرب هذا التحذير المهم الحذر من الفرنسيين النصابين اصحاب الفنادق هناك