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سفارة المملكة بالفلبين تحذر مواطنيها من السفر لجزيرة ” بلوان “

سفارة المملكة بالفلبين تحذر مواطنيها من السفر لجزيرة ” بلوان “
حمود العنزي(صدى):

حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين، صباح اليوم الإثنين، المواطنين السعوديين القادمين إلى الفلبين، من السفر إلى جزيرة ” بلوان ” السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت السفارة، في تحذيرها الذي حمل عنوان ” هام جدًا ” ، أن التحذير يرجع لدواعِ أمنية، وعليه جرى التنويه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 36 دقيقة

وتركيا لا حد يسافر الليرة راحت ملح

[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 35 دقيقة

اللي بقول الامن منفلت في الفلبين راجع نفسك الشرطه في مانيلا كل عشره او عشرين متر تجد امن ومسلحين بعد

[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 34 دقيقة

جزيره بالوان النيدو ساحره جميله والامن فيها عالي زي كل مناطق الفلبين استغرب هذا التحذير المهم الحذر من الفرنسيين النصابين اصحاب الفنادق هناك

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