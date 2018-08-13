سفارة المملكة بالفلبين تحذر مواطنيها من السفر لجزيرة ” بلوان “

حمود العنزي(صدى):

حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين، صباح اليوم الإثنين، المواطنين السعوديين القادمين إلى الفلبين، من السفر إلى جزيرة ” بلوان ” السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت السفارة، في تحذيرها الذي حمل عنوان ” هام جدًا ” ، أن التحذير يرجع لدواعِ أمنية، وعليه جرى التنويه.