سيدة عن طلب الخلع من زوجها: ” أخاف ألا أقيم حدود الله “

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع صد زوجها؛ ؛ لأنها خافت ” ألا تقيم حدود الله ” ؛ وذلك بعد حبسه في جناية قتل عمد وحكم عليه بالمؤبد، وانقطاع علاقته بالأسرة.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت ” السيدة ” : ” لحقنى ضرر من غيابه لأنى فى ريعان شبابى وأخشى على نفسى من الفتنة، وحاولت الاتصال بأهلة أكثر من مرة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل وتركوني وطفلتى دون مصاريف ” .

يُذكر أن ” الزوجة ” أبدت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية واستعدادها بأن ترد عليه مقدم الصداق الذي أعطاه لها والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقا للقانون؛ وذلك بعد تدخل حكماء القرية لمحاولة الصلح بين الطرفين أكثر من مرة، ولكنها باءت جميعها بالفشل.