سيدة عن طلب الخلع من زوجها: ” أخاف ألا أقيم حدود الله “
أقامت سيدة مصرية دعوى خلع صد زوجها؛ ؛ لأنها خافت ” ألا تقيم حدود الله ” ؛ وذلك بعد حبسه في جناية قتل عمد وحكم عليه بالمؤبد، وانقطاع علاقته بالأسرة.
وبالتطرق للتفاصيل، قالت ” السيدة ” : ” لحقنى ضرر من غيابه لأنى فى ريعان شبابى وأخشى على نفسى من الفتنة، وحاولت الاتصال بأهلة أكثر من مرة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل وتركوني وطفلتى دون مصاريف ” .
يُذكر أن ” الزوجة ” أبدت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية واستعدادها بأن ترد عليه مقدم الصداق الذي أعطاه لها والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقا للقانون؛ وذلك بعد تدخل حكماء القرية لمحاولة الصلح بين الطرفين أكثر من مرة، ولكنها باءت جميعها بالفشل.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4073 ] نشر منذ 2 ساعتين
محكوم عليك بالمؤبد خلاص اطلق سراحها ولا تجعل حكمك ينسحب عليها خلها تروح تشوف حالها
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 1 ساعة
من حقها تطلب الخلع .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4073 ] نشر منذ 1 ساعة
يأخي اتركها تقيم حدود الله واحتسب ذلك ومع كل اقامة حد لك أجر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51834 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يكفينا الشر ، ويستر علينا وعلى المسلمين في كل مكان ,, آمين ,,