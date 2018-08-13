شركة ” نوماك ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة بمدينتين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نوماك ” NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للمواطنين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من ” جدة، والشعيبة ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

. محلل- مركز الرصد والتنبؤ (جدة).

. محلل أول- مركز الرصد والتشخيص (جدة).

. مشغل محطة (الشعيبة).

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف معرفة الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي:هنا