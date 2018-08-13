مخاطر لا تتوقعها عند استخدامك هاتفك الجوال أثناء تناول الطعام

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الحديثة، إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم أثناء تناول الطعام أو أثناء قضاء الوقت مع أصدقائهم، يصيبهم ذلك بالتشتت، فضلًا عن عدم الاستمتاع بحياتهم.

وتبين من خلال الدراسة، أن الناس الذين استخدموا هواتفهم أثناء العشاء، فقدوا الانتباه والاستمتاع بالوجبة التي تناولونها، وذلك من خلال إجراء الدراسة على 300 من رواد مطعم في فانكوفر، قاموا بتعبئة استبيان بعدما طُلب من بعضهم إبقاء هواتفهم على الطاولة مع تشغيل الإشعارات الصوتية، فيما طُلب من البقية وضع هواتفهم على الوضع الصامت ووضعها في ” حاوية ” .

وكشف بعض الباحثون بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا، عن أن استخدام هاتف محمول أثناء تناول الطعام، يكفي لجعل الأشخاص لا يستمتعون بالتجربة، مقارنة بمن يبقون أجهزتهم بعيدة عنهم أثناء تناول الطعام.